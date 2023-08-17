«Газпром-Медиа» решил полностью ликвидировать ЗАО «Эхо Москвы»
Руководство холдинга «Газпром-Медиа» заявило, что прекратившая работу в 2022 году радиостанция «Эхо Москвы» генерирует исключительно убытки, сообщает РБК.
В этой связи, «Газпром-Медиа» считает целесообразным ликвидировать ЗАО «Эхо Москвы», в том числе с учётом того, что «миноритарные акционеры» не принимают участия в финансировании общества.
«По мнению мажоритарного акционера, стоимость товарного знака ЗАО «Эхо Москвы» в его нынешнем состоянии бывшим главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым (признан в РФ иноагентом) сильно преувеличена», - указали в пресс-службе.
Ранее МИА «Россия сегодня», генеральным директором которого является Дмитрий Киселев, а главным редактором Маргарита Симоньян, обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию бренда «Эхо Москвы».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Больше половины россиян никогда не говорили с начальством о повышении зарплаты
- Росавиация поблагодарила авиационные службы Эстонии и Финляндии
- Нацгвардия Украины: боевики «Азова» полноценно участвуют в боях
- Брокер Ракута предупредил о резком удорожании ипотеки после повышения ставки ЦБ
- СМИ: Турция будет добиваться возобновления зерновой сделки
- «Газпром-Медиа» решил полностью ликвидировать ЗАО «Эхо Москвы»
- Нефтепродукты обнаружены в реке в Красноярском крае
- СМИ: Турция будет пропускать через проливы суда с украинским зерном
- Доллар на Мосбирже упал ниже 93 рублей
- Google оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление фейков о СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru