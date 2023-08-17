«Газпром-Медиа» решил полностью ликвидировать ЗАО «Эхо Москвы»

В этой связи, «Газпром-Медиа» считает целесообразным ликвидировать ЗАО «Эхо Москвы», в том числе с учётом того, что «миноритарные акционеры» не принимают участия в финансировании общества.

«По мнению мажоритарного акционера, стоимость товарного знака ЗАО «Эхо Москвы» в его нынешнем состоянии бывшим главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым (признан в РФ иноагентом) сильно преувеличена», - указали в пресс-службе.

Ранее МИА «Россия сегодня», генеральным директором которого является Дмитрий Киселев, а главным редактором Маргарита Симоньян, обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию бренда «Эхо Москвы».

