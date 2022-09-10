Газопровод из ДНР в Запорожье планируют ввести в эксплуатацию к октябрю

Прокладку газопровода с территории Донецкой народной республики (ДНР) в Запорожскую область планируют завершить к началу октября. Об этом сообщил председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Нам обещают, что до начала отопительного сезона [в Запорожской области] непосредственно газоснабжение будет восстановлено. Если оно будет восстановлено, то проблема отопительного сезона решена», — отметил чиновник в беседе с ТАСС.

Рогов указал, что отопительный сезон в регионе стартует в первых числах октября.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:Отопительный СезонГазопроводРегионыДНР
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