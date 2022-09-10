Газопровод из ДНР в Запорожье планируют ввести в эксплуатацию к октябрю

«Нам обещают, что до начала отопительного сезона [в Запорожской области] непосредственно газоснабжение будет восстановлено. Если оно будет восстановлено, то проблема отопительного сезона решена», — отметил чиновник в беседе с ТАСС.

Рогов указал, что отопительный сезон в регионе стартует в первых числах октября.

