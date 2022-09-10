Газопровод из ДНР в Запорожье планируют ввести в эксплуатацию к октябрю
Прокладку газопровода с территории Донецкой народной республики (ДНР) в Запорожскую область планируют завершить к началу октября. Об этом сообщил председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Нам обещают, что до начала отопительного сезона [в Запорожской области] непосредственно газоснабжение будет восстановлено. Если оно будет восстановлено, то проблема отопительного сезона решена», — отметил чиновник в беседе с ТАСС.
Рогов указал, что отопительный сезон в регионе стартует в первых числах октября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,0 млн+52 106 / сут.
Умерли
385 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
19,0 млн+51 086 / сут.
- Экономист назвала отрасли экономики, роль которых повысится в России
- В ДНР рассказали о подвиге бойцов российского СОБР в Балаклее
- Газопровод из ДНР в Запорожье планируют ввести в эксплуатацию к октябрю
- Власти Запорожья заявили, что Украина намеренно не принимает электроэнергию с ЗАЭС
- США предупредили о наказании за попытку скрыть данные о российской нефти при потолке цен
- СМИ: Из портов Украины вывезли почти 2,5 млн тонн зерна
- ВКС России ликвидировали в Сирии лидера террористической организации «Катиба Таухид»
- В Харьковской области местных жителей призвали покинуть зону боевых действий
- Иммунолог предупредил, что коронавирус может перейти на животных
- В Чехии допустили выход Венгрии из ЕС из-за России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru