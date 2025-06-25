Газета «Вечерняя Москва» перевыпустила номер 1945 года в честь Парада Победа
Газета «Вечерняя Москва» выпустила репринт своего выпуска от 25 июня 1945 года. Об этом сообщил главный редактор Александр Куприянов.
Номер был посвящен историческому Параду Победы в столице в июне 1945 года. На обновленных черно-белых страницах были вновь напечатаны фотографии героев-участников Великой Отечественной войны (ВОВ), военной техники СССР, а также поверженных знамен Третьего Рейха и его союзников.
Куприянов подчеркнул, что в тот момент вся страна увидела, что страшная война закончилась, а враг повержен. Он отметил, что журналисты издания были «глазами и ушами» армии, освещая каждый день ВОВ. По его словам, редакция не прекращала работу ни на день в период 1941-1945 годов.
Репринт стал бесплатным дополнением к утреннему деловому выпуску «Вечерней Москвы» от 25 июня 2025 года. Его также можно получить в органах исполнительной власти — мэрии и правительстве Москвы, префектурах и управах, центрах оказания госуслуг, поликлиниках, организациях социальной сферы, или по подписке и со стоек прессы в супермаркетах.
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