Москва с Булгаковым. «Вечерняя Москва» отметит 100-летний юбилей в соцсетях

Газета «Вечерняя Москва» объявила о запуске спецпроекта «Знаменитые авторы «Вечерки» в официальных каналах в социальных сетях к своему 100-летию. Проект должен познакомить аудиторию с известными писателями и поэтами, которые публиковались на страницах старейшей московской газеты, их произведениями и любимыми столичными маршрутами.

Еженедельно в соцсетях издания будет размещаться видеоролик, в котором сам автор сопроводит зрителя по местам Москвы, сыгравшим его в жизни важную роль. Одновременно на сайте проекта будет опубликовано произведение знаменитости, когда-то вышедшее в газете.

Открыли мультимединый проект Михаил Булгаков и Владимир Маяковский. С помощью куаркодов в постах, пользователь сможет перейти на страницу с видеопрогулкой по Москве или произведением известного автора на сайте.







