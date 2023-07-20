Москва с Булгаковым. «Вечерняя Москва» отметит 100-летний юбилей в соцсетях
Газета «Вечерняя Москва» объявила о запуске спецпроекта «Знаменитые авторы «Вечерки» в официальных каналах в социальных сетях к своему 100-летию. Проект должен познакомить аудиторию с известными писателями и поэтами, которые публиковались на страницах старейшей московской газеты, их произведениями и любимыми столичными маршрутами.
Еженедельно в соцсетях издания будет размещаться видеоролик, в котором сам автор сопроводит зрителя по местам Москвы, сыгравшим его в жизни важную роль. Одновременно на сайте проекта будет опубликовано произведение знаменитости, когда-то вышедшее в газете.
Открыли мультимединый проект Михаил Булгаков и Владимир Маяковский. С помощью куаркодов в постах, пользователь сможет перейти на страницу с видеопрогулкой по Москве или произведением известного автора на сайте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию с зерновой сделкой
- В Киргизии начали расследование из-за угрозы санкций США
- Режим ЧС ввели в крымском поселке Раздольное после атаки беспилотника
- Рогов заявил об остановке наступления ВСУ около Работино
- Совместные учения ЧВК «Вагнер» и белорусской армии пройдут на полигоне «Брестский»
- В Новосибирской области неизвестный попытался поджечь военкомат
- Французский политик Филиппо назвал сумасшествием просьбу Зеленского о поставках техники
- Австралия ввела санкции против 35 российских организаций
- Хакеры узнали маршруты кораблей, с которых могли запустить дроны по Крымскому мосту
- ABC: Наемник из Австралии пожаловался на некомпетентность командиров ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru