ГАЗ зарегистрировал торговые знаки «Волга 21» и «Чайка»
Горьковский автомобильный завод подал в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков «Волга-21» и «Чайка», сообщает агентство «Москва».
При этом с какой целью ГАЗ намерен использовать их не сообщается.
В июне глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал планы по возрождению автомобильных брендов «Волга» и «Победа», которые выпускал ГАЗ.
Ранее куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возрождение советских брендов назвал утопией.
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