ГАЗ зарегистрировал торговые знаки «Волга 21» и «Чайка»

Горьковский автомобильный завод подал в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков «Волга-21» и «Чайка», сообщает агентство «Москва».

При этом с какой целью ГАЗ намерен использовать их не сообщается.

В июне глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал планы по возрождению автомобильных брендов «Волга» и «Победа», которые выпускал ГАЗ.