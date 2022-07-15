ГАЗ зарегистрировал торговые знаки «Волга 21» и «Чайка»

Горьковский автомобильный завод подал в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков «Волга-21» и «Чайка», сообщает агентство «Москва».

При этом с какой целью ГАЗ намерен использовать их не сообщается.

В июне глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал планы по возрождению автомобильных брендов «Волга» и «Победа», которые выпускал ГАЗ.

Москва и «КАМАЗ» будут производить современные легковые автомобили

Ранее куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возрождение советских брендов назвал утопией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба ГАЗ
ТЕГИ:ВолгаЧайкаНижний НовгородЗаводАвтомобиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры