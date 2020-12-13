Гастроэнтеролог назвала вредные блюда новогоднего меню
Все салаты и другие блюда с большим количеством майонеза вредны для организма, считает гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в комментарии RT.
«На самом деле, все блюда с большим количеством майонеза не являются полезными для организма. Поэтому тот оливье, к которому мы привыкли, и то его количество, которое мы съедаем, действительно являются достаточно тяжелыми, сложными и вредными», — цитирует ее Газета.ru.
Также специалист не рекомендовала украшать новогодний стол салатами с сыром и орехами. Все это она предложила заменить на легкие травяные салаты с минимальным объемом заправок и количества жира и масла, а также нежирные сладости и фрукты.
Если отказаться от жирных мясных блюд и майонеза не представляется возможным, лучше их есть утром 1 января. А в новогоднюю ночь устроить легкий ужин, чтобы избежать переедания.
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