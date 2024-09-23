Галустян: В Южной Америке очень уважают Россию
Флаг России действует в Колумбии, как оберег. Об этом в беседе с сайтом aif.ru заявил шоумен Михаил Галустян.
По его словам, во время съёмок в Колумбии, где много «враждующих между собой картелей», передвигаться по стране ему помогали «маленькие российские флаги».
«И на машину под лобовое стекло сразу повесил наш флажок... Россию очень уважают в Южной Америке... Нас пропускали только потому, что я говорил: «Путин, Русия, форева!» - пояснил Галустян.
Он также добавил, что дарил всем различные сувениры и магнитики с изображением Кремля или российского флага.
Ранее Галустян заявил, что получил гражданство Армении, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Останина: Штрафы наложат за поддержку чайлдфри в соцсетях или на ТВ
- «Лаборатория Касперского» нашла в WhatsApp вредоносный троян
- ВС России нанесли удары по ВСУ в шести населенных пунктах Курской области
- Отопление в детских садах, школах и больницах Подмосковья включат 29 сентября
- Песков: У Кремля нет информации о предполагаемом взрыве МБР «Сармат»
- В Госдуме одобрили введение штрафов до 5 тысяч рублей за опасное вождение
- Зеленский усомнился в способности Трампа завершить российско-украинский конфликт
- Песков: Комментировать «план победы» Владимира Зеленского преждевременно
- Чемпионат высоких технологий завершился в Великом Новгороде
- Галустян: В Южной Америке очень уважают Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru