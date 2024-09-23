Галустян: В Южной Америке очень уважают Россию

Флаг России действует в Колумбии, как оберег. Об этом в беседе с сайтом aif.ru заявил шоумен Михаил Галустян.

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По его словам, во время съёмок в Колумбии, где много «враждующих между собой картелей», передвигаться по стране ему помогали «маленькие российские флаги».

«И на машину под лобовое стекло сразу повесил наш флажок... Россию очень уважают в Южной Америке... Нас пропускали только потому, что я говорил: «Путин, Русия, форева!» - пояснил Галустян.

Он также добавил, что дарил всем различные сувениры и магнитики с изображением Кремля или российского флага.

Ранее Галустян заявил, что получил гражданство Армении, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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