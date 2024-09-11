Галустян и Светлаков исполнят главные роли в фильме «Наша Russia. 8 марта»
Стартовали съемки полнометражного художественного фильма «Наша Russia. 8 марта», который станет продолжением шоу телеканала ТНТ «Наша Russia», сообщает «Российская газета».
Главные роли в нём исполнят Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Помимо них в актерский состав ленты вошли также Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Татьяна Навка, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Люся Чеботина и другие артисты.
Креативным продюсером картины стал Гарик Мартиросян. Режиссерское кресло на проекте занял Саша Абдуллаев, ранее снявший «Камера! Мотор!».
Телеканал ТНТ планирует показать премьеру 8 марта 2025 года.
Ранее продюсер Рудченко заявил, что «Наша Russia» не потеряла актуальность, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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