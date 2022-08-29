Гальперин: Ходить в школу на Донбассе просто опасно
В некоторых регионах Донбасса учебный год начнется в дистанционном формате, сказал в пресс-центре НСН врач, волонтер Семен Гальперин.
Учебный год в некоторых школах Донбасса начнется в дистанционном формате – опасно ходить на занятия, можно попасть под обстрел, заявил член правления благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач Семен Гальперин в пресс-центре НСН.
«Было сообщение, что в некоторых регионах обучение будет онлайн. Просто опасно ходить в школу, могут попасть под обстрел, поэтому, такое решение принято», - сказал Гальперин.
Нет, по его словам, проблем с гуманитарной помощью, которая касается образования.
«Завозится большой объем гуманитарной помощи – учебники, форму. Поэтому многие вопросы можно решить, главное, чтобы там не было обстрелов», - отметил Гальперин.
Так, новый учебный год в Кировске ЛНР начнется в дистанционном формате без проведения торжественных линеек по соображениям безопасности.
«В связи со сложной обстановкой торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в онлайн-формате! С 1 сентября 2022 года образовательный процесс в образовательных учреждениях города Кировска начнется в дистанционнном формате», - сообщила мэр города Виктория Сергеева в официальном Telegram-канале администрации.
Ранее президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева сообщила в пресс-центре НСН, что объемы гуманитарной помощи Донбассу не соответствуют утраченным ресурсам региона.
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