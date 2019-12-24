Галкин рассказал о преследующих его слухах о гомосексуальности

24 декабря 201918:52

Телеведущий и пародист Максим Галкин заявил, что слухи о том, что он якобы является гомосексуалистом, преследуют его время от времени практически всю жизнь. Соответствующее заявление шоумен сделал в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

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Галкин рассказал, что еще в студенческие годы геем его называл один из студентов, который всячески подчеркивал свою брутальность.

Кроме того, слухи о его гомосексуальности также распространял некий завистливый артист. Поводом послужил тот факт, что в 1997 году Галкин ехал в одном купе со своим коллегой по цеху – открытым геем.

«Реально пошло (слухиНСН) от одного человека», - добавил юморист, отметив, что автор слуха здравствует и по сей день.

Максим Галкин в 2011 году женился на певице Алле Пугачевой. Пара воспитывает двоих детей, которых им родила суррогатная мать.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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