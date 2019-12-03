Гала-концерт фестиваля «Добрая волна» прошел в Казани

III Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна» завершился гала-концертом в зале «Академия» Деревни Универсиады. В вечере приняли участие, как юные победители – дети с ограниченными возможностями или попавшие в трудную жизненную ситуацию, так и российские звезды.

В этом году проект объединил более тысячи талантливых детей. Участники фестиваля выступали на отборочных турах по номинациям «Вокал», «Жестовое пение», «Хореография», «Игра на инструментах» и «Сценическое искусство». Лучшие номера были показаны на гала-концерте.

В концерте приняли участие, в том числе, исполнители Юлия Савичева, Юлианна Караулова, Елка и группа М-Band. Ведущими гала-концерта стали Ирина Безрукова и телеведущий Тимур Соловьев. Участников фестиваля со сцены также поприветствовали Мэр Казани Ильсур Метшин и генеральный продюсер фестиваля, композитор Игорь Крутой.

Все средства, которые удалось собрать от продажи билетов на гала-концерт, будут направлены на лечение 13-летнего Айрата Зайнетдинова из Татарстана. Мальчику-сироте необходим более мощный слуховой аппарат.

Уточняется, что гала-концертом «Добрая волна» в Казани завершился первый день Международного благотворительного форума «Добрая Казань».

