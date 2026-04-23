«Это ждет всех!»: Каким уволенным сотрудникам будет сложно найти работу
Роман Волков раскрыл НСН, что, например, резюме дизайнеров сегодня в 12 раз больше числа вакансий.
Рынок труда в России вступает в эпоху, когда всем специалистам придется постоянно повышать квалификацию, либо менять ее, чтобы удержаться на своем месте или найти новое после сокращения. Об этом НСН рассказал ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков.
Количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины 2025 года, пишут «Ведомости». Так, на 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105 147 человек, а месяцем ранее их было 104 775 человек. Так, за 10 месяцев число работников, которых хотят сократить, выросло на 43%. Волков объяснил, с чем связан рост числа сокращений.
«В целом экономика не показывает темпы роста в 3%, которые бы нам хотелось видеть. Темпы роста близки к стагнации. Это само по себе сдерживает рост занятости. Плюс очень разная картина по отраслям. Например, у нас огромный дефицит в рабочих специальностях – это как раз имеют в виду руководители предприятий, когда говорят о кадровом голоде. А есть отрасли, где ситуация с кадрами не настолько сложная, плюс развитие технологий: автоматизация, роботизация. Компании таким образом сокращают персонал и снижают расходы на сотрудников», - объяснил он.
Теперь, как утверждает собеседник НСН, некоторым сокращенным работникам устроиться заново будет крайне сложно, а повышать квалификацию придется всегда и всем.
«Мы вступаем в эпоху, когда сотруднику, чтобы быть востребованным, всегда нужно будет повышать квалификацию. «Сокращенцам» как минимум будет непросто найти работу именно по своей специальности. Например, во времена пандемии спрос на дизайнеров был сопоставим со спросом в IT. Но сейчас ситуация резко изменилась из-за искусственного интеллекта. По последним данным, число резюме дизайнера в 12 раз превышает число вакансий. Я думаю, что это долгосрочный тренд. Людям неизбежно придется переквалифицироваться», - пояснил он.
Однако нанимать новых сотрудников часто накладно для компаний, поэтому они практикуют другие способы сокращения расходов на персонал.
«Сейчас компании ищут пути сокращения издержек. Оптимизация за счет сокращения и перераспределения нагрузки имеет место быть. Растет неполная занятость. Это такая скрытая безработица. Это неоплачиваемые отпуска, сокращенная неделя. Самый яркий пример - это АвтоВАЗ, который периодически отправляет сотрудников в вынужденный отпуск. Ведь для предприятия порой сокращение не очень выгодно. Потому что был опытный специалист, а если его уволить, то придется заново искать и интегрировать нового», - подытожил Волков.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что сегодня управленцы среднего и высшего звена крайне редко увольняются «в никуда», скорее это характерно для низкооплачиваемых профессий.
- В России уличили ChatGPT в политической предвзятости
- «Это ждет всех!»: Каким уволенным сотрудникам будет сложно найти работу
- Чернышенко: России нужно 4,5 млн специалистов с высшим образованием к 2032 году
- Нарколог назвал вредным пожизненный запрет на продажу сигарет
- Свердловские власти опровергли отключение интернета и переход на «Уралнет»
- Голикова: Новая налоговая выплата коснется более 4 млн семей
- Принц Гарри приехал в Киев
- Касперскую удивили легальные VPN от Роскомнадзора
- В ФАС назвали стабильной ситуацию с ценами на АЗС
- Единичные случаи: Почему новой вакцине от рака не нужна лицензия