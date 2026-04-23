Рынок труда в России вступает в эпоху, когда всем специалистам придется постоянно повышать квалификацию, либо менять ее, чтобы удержаться на своем месте или найти новое после сокращения. Об этом НСН рассказал ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков.

Количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины 2025 года, пишут «Ведомости». Так, на 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105 147 человек, а месяцем ранее их было 104 775 человек. Так, за 10 месяцев число работников, которых хотят сократить, выросло на 43%. Волков объяснил, с чем связан рост числа сокращений.

«В целом экономика не показывает темпы роста в 3%, которые бы нам хотелось видеть. Темпы роста близки к стагнации. Это само по себе сдерживает рост занятости. Плюс очень разная картина по отраслям. Например, у нас огромный дефицит в рабочих специальностях – это как раз имеют в виду руководители предприятий, когда говорят о кадровом голоде. А есть отрасли, где ситуация с кадрами не настолько сложная, плюс развитие технологий: автоматизация, роботизация. Компании таким образом сокращают персонал и снижают расходы на сотрудников», - объяснил он.

Теперь, как утверждает собеседник НСН, некоторым сокращенным работникам устроиться заново будет крайне сложно, а повышать квалификацию придется всегда и всем.

«Мы вступаем в эпоху, когда сотруднику, чтобы быть востребованным, всегда нужно будет повышать квалификацию. «Сокращенцам» как минимум будет непросто найти работу именно по своей специальности. Например, во времена пандемии спрос на дизайнеров был сопоставим со спросом в IT. Но сейчас ситуация резко изменилась из-за искусственного интеллекта. По последним данным, число резюме дизайнера в 12 раз превышает число вакансий. Я думаю, что это долгосрочный тренд. Людям неизбежно придется переквалифицироваться», - пояснил он.