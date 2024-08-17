Футболист Месси подал в суд на экоактивистов, обливших его дом краской
Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси подал иск против экоактивистов, которые облили его дом краской — футболист требует выплатить ему компенсацию в 50 тысяч евро, сообщает As.
По данным издания, таким образом активисты выражали протест против политики властей в отношении климатического кризиса. Члены испанской экологической организации Futuro Vegetal проникли на территорию особняка спортсмена на Ибице и облили фасад светлого здания красной и черной краской.
В свою очередь президент Аргентины Хавьер Милей раскритиковал действия активистов, назвав их поступок трусостью и бредом. По словам представителя Futuro Vegetal, выдвинутые футболистом требования завышены, ведь «краску на водной основе можно смыть из шланга».
Ранее в Лионе экоактивисты облили супом картину «Весна» Клода Моне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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