Футболист Месси подал в суд на экоактивистов, обливших его дом краской

По данным издания, таким образом активисты выражали протест против политики властей в отношении климатического кризиса. Члены испанской экологической организации Futuro Vegetal проникли на территорию особняка спортсмена на Ибице и облили фасад светлого здания красной и черной краской.



В свою очередь президент Аргентины Хавьер Милей раскритиковал действия активистов, назвав их поступок трусостью и бредом. По словам представителя Futuro Vegetal, выдвинутые футболистом требования завышены, ведь «краску на водной основе можно смыть из шланга».

Ранее в Лионе экоактивисты облили супом картину «Весна» Клода Моне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

