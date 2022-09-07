Футболист Алексей Смертин принял участие в акции «Экология – дело каждого»

Знаменитый футболист Алексей Смертин, который выступал за сборную России и был ее капитаном, принял участие в совместной акции Росприроднадзора и Российского футбольного союза (РФС) в поддержку Международной детско-юношеской премии надзорного ведомства «Экология – дело каждого». Об этом сообщила пресс-служба премии.

Так, акция, которая проходит в 73 городах России с 6 по 12 сентября, посвящена Дню озера Байкал. В ее рамках Алексей Смертин вместе с юными футболистами Спортивной школы олимпийского резерва из подмосковных Химок, тренерами, родственниками и болельщиками вышли на уборку территории города на улице Ватутина.

«Неважно, играешь ты в футбол, либо связан с искусством, с высокими технологиями, ты обязан поддерживать природу, поддерживать порядок и чистоту. Нас много, а природа одна», - сказал Смертин и призвал ребят активно принимать участие в акции и присылать свои работы.

Отмечается, что футболисты Спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» из Подольска также планируют выйти на уборку своего города в рамках акции. Таким образом, Подмосковье принимает активное участие в детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» и на сегодняшний день находится на четвертом месте в рейтинге регионов, которые прислали самое большое количество работ.

Как отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, футбол является одной из любимых народных игр, которая объединяет единомышленников по всему миру. Она указала, что премия «Экология – дело каждого» также способствует объединению интересов и подчеркнула, что ее главная задача – это сохранить планету и передать ее будущим поколениям.

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» была учреждена службой Росприроднадзора в марте 2021 года. В премии принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Творческие работы принимаются в девяти номинациях: две командные и семь индивидуальных. На премию уже поступило огромное количество заявок – свыше 25 тысяч.

Генеральным партнером проекта стало АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнерами выступили АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк, гранд отель «Жемчужина», Российский футбольный союз и Российское общество «Знание».

Генеральным информационным партнером премии является РИА Новости, Международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнер – Business FM. Информационные партнеры: МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», Медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», газета «Ведомости», издание «Аргументы и факты», «Российская газета», информационно-образовательный проект ТАСС – Ньюм и журнал «Экоград». Проект также поддержали: киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, гранд отель «Жемчужина», ФГБОУ ДО ФЦДО.

