Фурсин рассказал как проверить пропуска персонала столичных организаций

Руководители предприятий и компаний российской столицы могут уточнить сведения о цифровых пропусках своих сотрудников по телефону специальной «горячей линии». Об этом проинформировал глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он заверил, что сервис i.moscow готов к любым нагрузкам – портал функционирует без сбоев, в случае необходимости подключается «горячая линия» для работы с руководителями организаций. На этот же сервис могут обращаться просто граждане в случае возникновения вопросов.

Необходимую информацию можно также уточнить по телефону «горячей линии» 8 (495) 539-36-82. Кол-центр работает и в выходные и в праздники.

Для продления пропусков тем, кто продолжает работать, необходимо использовать два сервиса. Один создан для людей, которые трудятся в организациях, деятельность которых не приостановлена. Для этого достаточно самим гражданам зайти на сайт nedoma.mos.ru и продлить свой пропуск до 11 мая. Сделать это необходимо до 4 мая.

Руководителям тех организаций, деятельность которых приостановлена, необходимо зайти на платформу i.moscow Московского инновационного кластера. Нужно внести ИНН организации. Если её деятельность приостановлена, однако остается необходимость в работниках, которые должны обеспечивать бесперебойные процессы в компании, руководитель должен составить отдельный список таких сотрудников.

