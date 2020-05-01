Фурсин рассказал как проверить пропуска персонала столичных организаций
Руководители предприятий и компаний российской столицы могут уточнить сведения о цифровых пропусках своих сотрудников по телефону специальной «горячей линии». Об этом проинформировал глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Он заверил, что сервис i.moscow готов к любым нагрузкам – портал функционирует без сбоев, в случае необходимости подключается «горячая линия» для работы с руководителями организаций. На этот же сервис могут обращаться просто граждане в случае возникновения вопросов.
Необходимую информацию можно также уточнить по телефону «горячей линии» 8 (495) 539-36-82. Кол-центр работает и в выходные и в праздники.
Для продления пропусков тем, кто продолжает работать, необходимо использовать два сервиса. Один создан для людей, которые трудятся в организациях, деятельность которых не приостановлена. Для этого достаточно самим гражданам зайти на сайт nedoma.mos.ru и продлить свой пропуск до 11 мая. Сделать это необходимо до 4 мая.
Руководителям тех организаций, деятельность которых приостановлена, необходимо зайти на платформу i.moscow Московского инновационного кластера. Нужно внести ИНН организации. Если её деятельность приостановлена, однако остается необходимость в работниках, которые должны обеспечивать бесперебойные процессы в компании, руководитель должен составить отдельный список таких сотрудников.
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