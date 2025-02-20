Фурсенко допустил разморозку научных отношений России и США

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко допустил разморозку взаимоотношений в научной сфере между Россией и США, передает ТАСС.

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По его словам, российско-американские связи полностью никогда и не прекращались. Вместе с тем, Фурсенко отметил, что взаимоотношения продолжатся, но выстроены они будут по новым принципам.

«Все сильно поменялось по разным причинам», - добавил он.

Ранее в России завершился доклинический этап создания нового лекарства от болезни Альцгеймера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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