Собянин: В Москве открылся сервис для взаимодействия науки и бизнеса
Московский инновационный кластер создал сервис для налаживания связей между наукой и бизнесом R&D Hub. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, новинка поможет интегрировать научные разработки в реальный сектор экономики быстрее и эффективнее.
«К сервису присоединились две научные организации и 14 вузов столицы, восемь из которых имеют особый статус национального исследовательского университета», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
В частности, в R&D Hub участвуют Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Студенты и ученые проводят исследования, чтобы в дальнейшем внедрять разработки на предприятиях. Научным коллективам доступны свыше 400 лабораторий с передовым оборудованием.
Нефтеперерабатывающие, транспортные, медицинские, металлургические, энергетические, электросетевые, железнодорожные компании уже подали более 300 обращений. Эксперты сопровождают каждую заявку и подбирают лабораторию для реализации проекта.
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