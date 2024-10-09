Собянин: В Москве открылся сервис для взаимодействия науки и бизнеса

Московский инновационный кластер создал сервис для налаживания связей между наукой и бизнесом R&D Hub. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, новинка поможет интегрировать научные разработки в реальный сектор экономики быстрее и эффективнее.

«К сервису присоединились две научные организации и 14 вузов столицы, восемь из которых имеют особый статус национального исследовательского университета», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В частности, в R&D Hub участвуют Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Студенты и ученые проводят исследования, чтобы в дальнейшем внедрять разработки на предприятиях. Научным коллективам доступны свыше 400 лабораторий с передовым оборудованием.

Нефтеперерабатывающие, транспортные, медицинские, металлургические, энергетические, электросетевые, железнодорожные компании уже подали более 300 обращений. Эксперты сопровождают каждую заявку и подбирают лабораторию для реализации проекта.

