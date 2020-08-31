Фургал пожаловался суду на давление на него в СИЗО «Лефортово»
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на сильное давление на него в следственном изоляторе «Лефортово». Об этом экс-чиновник, которого обвиняют в заказе убийств предпринимателей, заявил на заседании Московского городского суда, в котором принял участие по видеосвязи из СИЗО.
Как уточнили адвокат, подробнее на тему выбивания из него показаний силовыми методами Фургал расскажет в начале сентября на заседании Басманного районного суда Москвы, который будет рассматривать вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому.
Сегодня Мосгорсуд должен был рассмотреть вопрос об отмене вынесенного в 2005 году постановления следственного отдела хабаровской прокуратуры о прекращении уголовное преследование Фургала в связи с отсутствием доказательств причастности к убийству бизнесмена Евгения Зори. Однако рассмотрение жалобы было решено перенести на 21 сентября.
Если суд поддержит позицию Следственного комитета, следствие сможет предъявить Фургалу обвинение по третьему эпизоду. Экс-губернатор был задержан 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сам он своей вины не признаёт.
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