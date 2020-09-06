Фургал и Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово»
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей, и экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в коррупции, находятся в одной камере СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Фургал и Абызов содержатся в следственном изоляторе "Лефортово" в одной камере. Отношения у них нормальные», - заявил собеседник агентства.
Адвокаты Фургала и Абызова не дали точного ответа по поводу этих сведений, но и не опровергли их. При этом член ОНК, журналистка Ева Меркачева, основываясь на данных собственного источника, подтвердила, что Фургал сидит с Абызовым.
Напомним, Фургала задержали и доставили в Москву 9 июля из Хабаровска. Следствие обвиняет экс-чиновника в организации убийств предпринимателей Евгения Зори, Олега Булатова и Александра Смольского в период 2004-2005 годов.
Абызова, задержанного весной 2019 года, обвиняют в том, что он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые работают в Новосибирской области.
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