Фургал и Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово»

«Фургал и Абызов содержатся в следственном изоляторе "Лефортово" в одной камере. Отношения у них нормальные», - заявил собеседник агентства.

Адвокаты Фургала и Абызова не дали точного ответа по поводу этих сведений, но и не опровергли их. При этом член ОНК, журналистка Ева Меркачева, основываясь на данных собственного источника, подтвердила, что Фургал сидит с Абызовым.

Напомним, Фургала задержали и доставили в Москву 9 июля из Хабаровска. Следствие обвиняет экс-чиновника в организации убийств предпринимателей Евгения Зори, Олега Булатова и Александра Смольского в период 2004-2005 годов.

Абызова, задержанного весной 2019 года, обвиняют в том, что он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые работают в Новосибирской области.

