Смартфон Google Pixel спас попавшего в серьезное ДТП американца

По словам мужчины, инцидент произошёл ранним утром на неосвещённой дороге. Возвращаясь с работы он врезался в стоящий посреди проезжей части седан, у которого были выключены фары.

После столкновения американец потерял сознание. Однако имеющаяся в смартфоне функция обнаружения аварий автоматически оправила информацию об аварии в экстренные службы. Благодаря этому бригада скорой помощи и полицейские прибыли на место происшествия всего через несколько минут, что спасло мужчине жизнь.

Ранее водитель автобуса, попавшего в ДТП на трассе возле аэропорта под Симферополем, заявил, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящий на обочине грузовик с прицепом и влетел в него, сообщает RT. В аварии погибли шесть человек.

