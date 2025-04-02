Смартфон Google Pixel спас попавшего в серьезное ДТП американца
Одна из функций смартфона Google Pixel спасла жизнь попавшему в ДТП американцу. Об этом владелец гаджета рассказал на Reddit.
По словам мужчины, инцидент произошёл ранним утром на неосвещённой дороге. Возвращаясь с работы он врезался в стоящий посреди проезжей части седан, у которого были выключены фары.
После столкновения американец потерял сознание. Однако имеющаяся в смартфоне функция обнаружения аварий автоматически оправила информацию об аварии в экстренные службы. Благодаря этому бригада скорой помощи и полицейские прибыли на место происшествия всего через несколько минут, что спасло мужчине жизнь.
Ранее водитель автобуса, попавшего в ДТП на трассе возле аэропорта под Симферополем, заявил, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящий на обочине грузовик с прицепом и влетел в него, сообщает RT. В аварии погибли шесть человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru