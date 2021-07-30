Фудкорты в ТЦ Петербурга возобновят работу
30 июля 202100:20
Точки общественного питания в торговых центрах Петербурга возобновят работу в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал глава Петербурга Александр Беглов.
Согласно словам губернатора, постановление о начале работы фудкортов он подпишет в течение суток. Однако Беглов отметил, что будут установлены определенные условия их работы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Запрет на работу точек общественного питания в ТЦ действует в городе с середины июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru