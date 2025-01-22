ФТС: В аэропорту Грозного обнаружили золотые цепи на 19 млн рублей

Федеральная таможенная служба обнаружила у пассажирок аэропорта Грозного золотые цепи стоимостью 19 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники Чеченского таможенного поста выявили у двух пассажирок, вылетавших в Турцию, массивные золотые цепи на 19 млн рублей», — рассказали в ФТС, уточнив, что женщины надели ювелирные изделия на шею и спрятали их под одеждой.

Пассажирки сообщили таможенникам, что цепи — их личные украшения. Однако специалисты установили, что изделия представляют собой переплавленное золото и на 99,5% состоят из драгоценного металла 999-й пробы.

Правоохранители возбудили уголовные дела о контрабанде стратегически важных товаров, нарушительницам может грозить штраф до 1 млн рублей или до пяти лет заключения.

Ранее ФТС оштрафовала иностранца, пытавшегося ввезти в Россию 50 кг человеческих волос на 7 млн рублей.

