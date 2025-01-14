ФТС оштрафовала иностранца, пытавшегося ввезти в РФ 50 кг человеческих волос
Домодедовские таможенники оштрафовали иностранца, который пытался ввезти в Россию порядка 50 кг человеческих волос на семь миллионов рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Отмечается, что волосы человека обнаружили в багаже 37-летнего иностранца, который прибыл рейсом из Дубая (ОАЭ). Эксперты оценили стоимость товара в семь миллионов рублей.
По данным ФТС, пассажир проследовал с багажом по зеленому коридору в зону таможенного контроля. Инспекторы в ходе досмотра обнаружили у него семь полиэтиленовых пакетов, в которых находилось 300 связок из волос разного цвета и характеристик.
Мужчина рассказал, что является парикмахером-стилистом и возвращался с фестиваля индустрии красоты. Он также добавил, что с таможенными правилами не знаком, а стоимость товара не превышает 300 тысяч рублей. В итоге его оштрафовали на 3,3 миллиона рублей за недекларирование товаров.
Ранее сообщалось, что прилетевшие в Тюмень из ОАЭ двое мужчин попытались незаконно ввезти с целью перепродажи 256 плиток дубайского шоколада. Его общая стоимость составила более 940 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru