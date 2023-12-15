ФТС подтвердила закрытие двух КПП на границе с Финляндией
Федеральная таможенная служба подтвердила закрытие всех сухопутных пунктов пропуска на границе России и Финляндии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В ФТС указали, что меры касаются всех КПП, кроме железнодорожного пункта пропуска Бусловская (Вайниккала).
«Решение ... будет действовать с 21:00 по мск 15 декабря до 14 января 2024 года», — добавили в федеральной службе.
Финляндия в конце ноября закрыла все пункты пересечения сухопутной границы с РФ, ограничения объяснили неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Позже финская сторона открыла пограничные пункты «Ваалимаа» и «Ниирала», они возобновили работу 14 декабря. Однако в тот же день власти Финляндии приняли решение вновь закрыть все КПП, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru