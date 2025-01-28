ФТС опровергла данные о требовании доплат за ввезенные в РФ автомобили

Появившаяся в СМИ информация о якобы массовой рассылке автовладельцам требований о необходимости доплатить таможенные пошлины не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Автовладельцев предупредили о рисках при покупке авто по параллельному импорту

Речь идёт о публикациях, согласно которым автовладельцы стали получать от таможенников требования о выплате «в размере нескольких сотен тысяч рублей» за ввезённые по параллельному импорту машины, стоимость которых была занижена в инвойсах.

«ФТС России не подтверждает появившуюся в СМИ информацию... о требованиях доплатить таможенные пошлины», - заключили в ведомстве.

Ранее домодедовские таможенники оштрафовали иностранца, который пытался ввезти в Россию порядка 50 кг человеческих волос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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