ФТС опровергла данные о требовании доплат за ввезенные в РФ автомобили

Речь идёт о публикациях, согласно которым автовладельцы стали получать от таможенников требования о выплате «в размере нескольких сотен тысяч рублей» за ввезённые по параллельному импорту машины, стоимость которых была занижена в инвойсах.

«ФТС России не подтверждает появившуюся в СМИ информацию... о требованиях доплатить таможенные пошлины», - заключили в ведомстве.

Ранее домодедовские таможенники оштрафовали иностранца, который пытался ввезти в Россию порядка 50 кг человеческих волос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

