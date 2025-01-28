ФТС опровергла данные о требовании доплат за ввезенные в РФ автомобили
Появившаяся в СМИ информация о якобы массовой рассылке автовладельцам требований о необходимости доплатить таможенные пошлины не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Речь идёт о публикациях, согласно которым автовладельцы стали получать от таможенников требования о выплате «в размере нескольких сотен тысяч рублей» за ввезённые по параллельному импорту машины, стоимость которых была занижена в инвойсах.
«ФТС России не подтверждает появившуюся в СМИ информацию... о требованиях доплатить таможенные пошлины», - заключили в ведомстве.
Ранее домодедовские таможенники оштрафовали иностранца, который пытался ввезти в Россию порядка 50 кг человеческих волос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФТС опровергла данные о требовании доплат за ввезенные в РФ автомобили
- В аэропорту южнокорейского Пуссана загорелся самолет
- В ГАИ раскрыли подробности аварии, в которой погиб глава казахстанской епархии
- «Яндекс» не стал менять название Мексиканского залива
- Тарасова заявила, что ей неинтересно оценивать катание сына Плющенко
- В школы вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов РФ»
- Новый худрук «Ленкома» пообещал сохранить спектакли Марка Захарова
- В Госдуме предложили тестировать полицейских на традиционные ценности
- Алиев: У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении
- Таксиста задержали за кражу у клиента сумки с двумя миллионами рублей в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru