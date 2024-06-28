ФСПП приостановила производство по взысканию долгов Навального

По его словам, такое исполнительное производство приостановлено до решения вопроса с правопреемником политика.

«В настоящее время исполнительное производство в отношении Навального приостановлено в связи с его смертью», — сообщил он в рамках Петербургского международного юридического форума.

Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Ему стало плохо во время прогулки. Прибывшая через семь минут после звонка бригада скорой помощи пытались помочь оппозиционеру, однако их попытки реанимировать заключенного оказались безрезультатны, напоминает «Радиоточка НСН».

