В администрации США заявили, что были не в курсе темы обмена Навального
В администрации США не в курсе темы включения оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в обмен заключенными, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника президента США Джейка Салливана.
По его словам, если такой интерес был, то информация об этом доносится «очевидно слишком поздно, потому что его [Навального] больше нет в живых».
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что был согласен на обмен оппозиционного политика Алексея Навального.
Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа из-за оторвавшегося тромба. Его похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru