В администрации США заявили, что были не в курсе темы обмена Навального

По его словам, если такой интерес был, то информация об этом доносится «очевидно слишком поздно, потому что его [Навального] больше нет в живых».

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что был согласен на обмен оппозиционного политика Алексея Навального.

Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа из-за оторвавшегося тромба. Его похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве, передает «Радиоточка НСН».

