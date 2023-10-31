ФСО проведет в Москве плановые тактико-специальные учения 1-3 ноября

В сообщении говорится, что мероприятия будут проводиться «во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб», с целью отработки «практических вопросов служебной деятельности».

Уточняется, что основные этапы пройдут на территории Дома правительства РФ, комплекса зданий администрации президента РФ, Совета Федерации и Госдумы.

«Для реализации ряда вводных во время проведения учений возможно использование бронированной техники» - указали в ФСО, добавив, что ограничения на перемещения граждан вводить не планируется.

Ранее Польша объявила о военных учениях на границе с Россией и Белоруссией, в которых будут задействованы части военной оперативной группы Podlasie, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

