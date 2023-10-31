ФСО проведет в Москве плановые тактико-специальные учения 1-3 ноября
Федеральная служба охраны России объявила, что в Москве 1-3 ноября пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что мероприятия будут проводиться «во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб», с целью отработки «практических вопросов служебной деятельности».
Уточняется, что основные этапы пройдут на территории Дома правительства РФ, комплекса зданий администрации президента РФ, Совета Федерации и Госдумы.
«Для реализации ряда вводных во время проведения учений возможно использование бронированной техники» - указали в ФСО, добавив, что ограничения на перемещения граждан вводить не планируется.
Ранее Польша объявила о военных учениях на границе с Россией и Белоруссией, в которых будут задействованы части военной оперативной группы Podlasie, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мисс Россия» поедет на конкурс «Мисс Вселенная» в костюме Царевны-Лебедь
- В Сочи впервые за продолжительное время нашли краснокнижную ядовитую гадюку
- Студия «Смешарики» снимет первый игровой фильм по сценарию писателя Лукьяненко
- Евгений Петросян сыграет первую роль в кино
- В Анапе мужчине дали семь лет колонии за домогательства к девочкам в лагере
- ФСО проведет в Москве плановые тактико-специальные учения 1-3 ноября
- Арбенина спела о том, что «Бог ушел»
- Мишустин: на развитие Дальнего Востока в 2024 году заложили 80 млрд рублей
- Чичериной грозит пожизненное заключение на Украине
- Вертолет МИ-8 с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в ЯНАО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru