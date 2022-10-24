ФСО проведет учения в кабмине РФ, парламенте и администрации Кремля

Федеральная служба охраны организует в российской столице ежегодные плановые тактико-специальные учения, направленные, в частности, на пресечение угроз террористической направленности. Они будут проведены на текущей неделе в расположении Дома правительства РФ, Совета Федерации, Государственной думы, комплекса зданий администрации Кремля.

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Об этом информирует Центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. Учения предполагают взаимодействие с правоохранительными органами и специальными службами РФ.

Среди прочего, будут отрабатываться возможности тушения пожаров в зданиях органов власти, оказание экстренной медицинской помощи, а также варианты задержания правонарушителей. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ФСО уточнили, что учения не предполагают каких-либо ограничений на передвижение граждан.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КремльУченияФСО
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