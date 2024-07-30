ФСИН захотела усовершенствовать электронные браслеты для домашних арестов
Федеральная служба исполнения наказаний намерена усовершенствовать электронные браслеты, чтобы чаще применять домашний арест вместо заключения под стражу и ограничение свободы вместо содержания в колонии. Об этом заявил замдиректора ФСИН Сергей Щербаков, передает ТАСС.
Замглавы ведомства ознакомился с применением оборудования государственной информационной системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) в уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН по Москве.
Щербаков напомнил, что система была разработана в 2012 году и «пока далека от совершенства». Следует довести ее до «современного состояния» и разработать техзадание на модернизацию СЭМПЛ. По словам замглавы ФСИН, нужен «качественный скачок» в оборудовании, которое производится в России. Сейчас промышленность «может дать гораздо более серьезные устройства»: системы связи, позиционирования, микроэлектронику. Кроме того, следует добиться увеличения автономности работы системы.
Также Щербаков отметил задачу гуманизации пенитенциарной системы.
«Если изоляция [от общества] не требуется, а человек готов соблюдать все требования домашнего ареста или ограничения свободы, то надо их применять, чтобы не нагружать систему, не вовлекать человека в уголовную среду», — подчеркнул замдиректора ФСИН, добавив, что в случае увеличения числа домашних арестов большую часть рутинной работы должна брать на себя техника.
Между тем Генпрокуратура РФ внесла директору ФСИН Аркадию Гостеву представление из-за роста числа побегов из мест лишения свободы.
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