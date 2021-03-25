ФСИН сообщила об удовлетворительном состоянии здоровья Навального

Как отметили в ведомстве, по заявлению осужденных в ИК-2 были проведены медобследования. Тюремные медики в том числе осмотрели и Навального.

«По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», — заключили во ФСИН.

Накануне соратник оппозиционера Леонид Волков заявил об ухудшении состояния здоровья Навального. По его словам, политик жалуется на сильные боли в спине и ноге, однако не получает необходимых медикаментов.

Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера приговорили к 3,5 года заключения, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.

Из-за ситуации вокруг Навального Евросоюз и США ввели ограничения против ряда российских граждан и организаций. Накануне к санкциям присоединилась Канада: в «черный список» страны попали девять российских чиновников, отмечает РЕН ТВ.

