ФСИН сообщила об удовлетворительном состоянии здоровья Навального

Состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии № 2 (ИК-2) во Владимирской области, оценивается как удовлетворительное. Об этом журналистам рассказали в пресс-бюро регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Волков заявил об ухудшении состояния Навального в колонии

Как отметили в ведомстве, по заявлению осужденных в ИК-2 были проведены медобследования. Тюремные медики в том числе осмотрели и Навального.

«По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», — заключили во ФСИН.

Накануне соратник оппозиционера Леонид Волков заявил об ухудшении состояния здоровья Навального. По его словам, политик жалуется на сильные боли в спине и ноге, однако не получает необходимых медикаментов.

Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера приговорили к 3,5 года заключения, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.

Из-за ситуации вокруг Навального Евросоюз и США ввели ограничения против ряда российских граждан и организаций. Накануне к санкциям присоединилась Канада: в «черный список» страны попали девять российских чиновников, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КолонияВладимирская ОбластьФСИНАлексей Навальный
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