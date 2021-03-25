ФСИН сообщила об удовлетворительном состоянии здоровья Навального
Состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии № 2 (ИК-2) во Владимирской области, оценивается как удовлетворительное. Об этом журналистам рассказали в пресс-бюро регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Как отметили в ведомстве, по заявлению осужденных в ИК-2 были проведены медобследования. Тюремные медики в том числе осмотрели и Навального.
«По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», — заключили во ФСИН.
Накануне соратник оппозиционера Леонид Волков заявил об ухудшении состояния здоровья Навального. По его словам, политик жалуется на сильные боли в спине и ноге, однако не получает необходимых медикаментов.
Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера приговорили к 3,5 года заключения, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.
Из-за ситуации вокруг Навального Евросоюз и США ввели ограничения против ряда российских граждан и организаций. Накануне к санкциям присоединилась Канада: в «черный список» страны попали девять российских чиновников, отмечает РЕН ТВ.
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