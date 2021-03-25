Волков заявил об ухудшении состояния Навального в колонии

По его словам, Навальный на прошлой неделе сообщал о сильных болях в спине и ноге. «При этом за все время он получил две таблетки ибупрофена», - заявил Волков.

Соратник оппозиционера также выразил обеспокоенность резким ухудшением самочувствия Навального и предположил, что в настоящее время он может находится в тюремной больнице. Волков отметил, что не знает о точном нахождении Навального, поскольку его адвокатов не допускают на назначенную встречу с подзащитным, объясняя решение «режимными мероприятиями».

Суд в Москве 2 февраля текущего года заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и приговорил к 3,5 года заключения. Политик проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.