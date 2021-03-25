Волков заявил об ухудшении состояния Навального в колонии
Соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил об ухудшении состояния здоровья оппозиционера, находящегося в колонии. Об этом Волков сообщил в своей канале в Telegram.
По его словам, Навальный на прошлой неделе сообщал о сильных болях в спине и ноге. «При этом за все время он получил две таблетки ибупрофена», - заявил Волков.
Соратник оппозиционера также выразил обеспокоенность резким ухудшением самочувствия Навального и предположил, что в настоящее время он может находится в тюремной больнице. Волков отметил, что не знает о точном нахождении Навального, поскольку его адвокатов не допускают на назначенную встречу с подзащитным, объясняя решение «режимными мероприятиями».
Суд в Москве 2 февраля текущего года заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и приговорил к 3,5 года заключения. Политик проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 861 / сут.
Умерли
8 861+-86 957 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 355 / сут.
- В ЕС и США призвали РФ оставить «конфронтационные подходы»
- Три человека погибли в ДТП со скорой в Самаре
- Выплаты кардиналам в Ватикане сократили из-за коронавируса
- СМИ: Германия призвала ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
- Хорватия планирует компенсировать нехватки вакцины AstraZeneca за счет Pfizer
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru