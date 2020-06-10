ФСИН раскрыла условия домашнего ареста Ефремова после ДТП
В Федеральной службе исполнения наказания раскрыли особенности меры пресечения актеру Михаилу Ефремову, отправленного под домашний арест после смертельного ДТП.
Как сообщил АГН «Москва» руководитель пресс-службы управления столичного ФСИН Сергей Цыганков, на артиста надели электронный браслет. С помощью этого устройства будут отслеживаться возможные перемещения Ефремова. Согласно решению суда, актёру запрещено покидать свою квартиру, отправлять корреспонденцию, общаться с журналистами, а также пользоваться любыми средствами связи и интернетом.
Михаил Ефремов имеет возможность разговаривать только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН. О каждом звонке должен специально сообщать органам следствия, отмечает Ura.ru.
Под домашний арест актёр отправлен до 9 августа. В случае нарушений условий меру пресечения могут ужесточить до заключения под стражу в следственном изоляторе.
Авария с участием артиста произошла вечером в понедельник, 8 июня на Смоленской площади в центре российской столицы. Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на своём внедорожнике врезался в микрофургон, перевозивший морепродукты, водитель последнего умер в больнице от полученных травм.
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