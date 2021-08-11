ФСИН отозвала ходатайство об аресте главы «Альянса врачей» Васильевой
ФСИН отозвала ходатайство о заключении под стражу главы профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иноагентом – прим. НСН) Анастасии Васильевой, которая входит в число фигурантов так называемого «санитарного дела», сообщает РИА Новости.
Ранее ведомство направило в суд представление об ужесточении меры пресечения для Васильевой из-за нарушения условий «запрета определенных действий».
В связи с отзывом представления ФСИН оно оставлено без рассмотрения, сказали агентству в суде.
Васильевой вменяется подстрекательство к нарушению санитарных правил из-за выхода на акцию протеста 23 января.
В конце февраля Мосгорсуд смягчил Васильевой меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Она не имеет права покидать свой дом с 8 вечера до 8 утра.
Среди других фигурантов «санитарного дела» Любовь Соболь, Олег Навальный, муниципальный депутат Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и другие.
В начале августа суд приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы, однако через несколько дней после этого она нарушила запрет и улетела из России в Турцию.
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