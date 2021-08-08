СМИ: Любовь Соболь проигнорировала решение суда и покинула Россию

Любовь Соболь, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом, запрещенная в РФ экстремистская организация) выехала за пределы России. Отъезд произошел через пять дней после вынесения приговора, в соответствии с которым Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм во время проведения несанкционированных акций. Также ей было запрещено покидать Москву и Московскую область.

«Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа», - сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

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По данным журналистов, Соболь собирается в Стамбуле сделать пересадкку, но конечный пункт назначения юриста неизвестен.

Кроме того, суд приговорил Соболь к году исправительных работ за незаконное проникновение в чужую квартиру.

Напомним, основатель ФБК Алексей Навальный, находившийся в федеральном розыске, был задержан в России после возвращения из Европы 17 января за многочисленные нарушения условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок, сообщает Ura.ru. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Выезд За ГраницуФонд Борьбы С КоррупциейПриговорАлексей Навальный
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