СМИ: Любовь Соболь проигнорировала решение суда и покинула Россию

Любовь Соболь, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом, запрещенная в РФ экстремистская организация) выехала за пределы России. Отъезд произошел через пять дней после вынесения приговора, в соответствии с которым Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм во время проведения несанкционированных акций. Также ей было запрещено покидать Москву и Московскую область.

«Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа», - сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.