ФСИН опровергла сообщения супруги Навального об ухудшении его здоровья
ФСИН Россия заявила об улучшении состояния Алексея Навального, который находится в покровской колонии. В ведомстве отметили, что политик переведен из медсанчасти в отряд. Об этом пишет URA.RU.
Ранее Юлия Навальная после свидания с мужем заявила, что он с трудом разговаривает, а его вес продолжает снижаться. По ее словам, к нему не пускают врача.
Навальный объявил голодовку в конце марта. Ранее он сообщал о боли в ногах и требовал допустить к нему врача. 13 апреля он сообщил, что ему не дают читать книги, поэтому он собирается подать на колонию в суд.
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