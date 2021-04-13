ФСИН опровергла сообщения супруги Навального об ухудшении его здоровья

ФСИН Россия заявила об улучшении состояния Алексея Навального, который находится в покровской колонии. В ведомстве отметили, что политик переведен из медсанчасти в отряд. Об этом пишет URA.RU.

Ранее Юлия Навальная после свидания с мужем заявила, что он с трудом разговаривает, а его вес продолжает снижаться. По ее словам, к нему не пускают врача.

Навальный подает в суд на исправительную колонию из-за Корана

Навальный объявил голодовку в конце марта. Ранее он сообщал о боли в ногах и требовал допустить к нему врача. 13 апреля он сообщил, что ему не дают читать книги, поэтому он собирается подать на колонию в суд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КолонияГолодовкаАлексей Навальный
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