ФСИН опровергла сообщения об уходе главаря банды киллеров на СВО

Главарь одной из крупнейших группировок киллеров Аслан Гагиев по прозвищу Джако, который отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе, не уходил в зону специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

Ранее СМИ сообщили, что Гагиев якобы мог уйти на СВО. Источники ссылались на голосовое сообщение заключенного, подлинность которого не подтверждена.

«Информация проверенная: он у нас сидит и никуда не выезжал», – рассказал собеседник РИА Новости.

Он пояснил, что на СВО не уходят отбывающие пожизненное наказание. Как уточнила пресс-служба УФСИН, Гагиев содержится в «Полярной сове» – колонии особого режима в поселке Харп.

В 2023 году Гагиева приговорили к пожизненному сроку по делу об убийствах, совершенных членами его преступной группировки в Северной Осетии.

Ранее финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, подозреваемая по уголовному делу о поставке бронежилетов для армии, через ФСИН подписала контракт на службу в зоне СВО, пишет 360.ru.

