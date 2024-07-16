СМИ: участник теракта в «Крокусе» подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово»

Арестованный в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) устроил драку с сотрудником СИЗО «Лефортово» из-за религиозных убеждений. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, арестант грубо выразил свое отношение к исламу в разговоре с оперативником, который является мусульманином. Их словесный конфликт перерос в физическую стычку. После этого инцидента администрация СИЗО приказала сотрудникам минимизировать контакт с задержанными. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.