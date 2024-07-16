СМИ: участник теракта в «Крокусе» подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово»
Арестованный в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) устроил драку с сотрудником СИЗО «Лефортово» из-за религиозных убеждений. Об этом сообщает «МК».
По данным издания, арестант грубо выразил свое отношение к исламу в разговоре с оперативником, который является мусульманином. Их словесный конфликт перерос в физическую стычку. После этого инцидента администрация СИЗО приказала сотрудникам минимизировать контакт с задержанными. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
В изоляторе «Лефортово» находятся четверо подозреваемых в нападении на концертный зал. Они содержатся в отдельных камерах и лишены возможности общения между собой.
Ежедневно сотрудники изолятора проверяют состояние арестантов, осматривают их камеры и принимают жалобы или заявления от обвиняемых, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru