СМИ: участник теракта в «Крокусе» подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово»

Арестованный в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) устроил драку с сотрудником СИЗО «Лефортово» из-за религиозных убеждений. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, арестант грубо выразил свое отношение к исламу в разговоре с оперативником, который является мусульманином. Их словесный конфликт перерос в физическую стычку. После этого инцидента администрация СИЗО приказала сотрудникам минимизировать контакт с задержанными. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

В Crocus Group заявили, что периметр сгоревшего «Крокуса» необходимо восстановить

В изоляторе «Лефортово» находятся четверо подозреваемых в нападении на концертный зал. Они содержатся в отдельных камерах и лишены возможности общения между собой.

Ежедневно сотрудники изолятора проверяют состояние арестантов, осматривают их камеры и принимают жалобы или заявления от обвиняемых, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:НападениеДракаСИЗОКрокус Сити Холл

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