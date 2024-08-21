ФСИН опровергла освобождение серийного убийцы Продана из тюрьмы

Во ФСИН опровергли информацию о выходе серийного убийцы Ивана Продана на свободу. В ведомстве заявили, что мужчина в апреле 2024 года освобожден из исправительного учреждения УФСИН России по Республике Мордовия, не соответствует действительности.

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Осужденного по решению суда передали для отбывания наказания в Молдавию, гражданином которой он являлся, заявили во ФСИН.

Ранее в Сети распространилась информация о выходе 56-летнего Продана на свободу и о том, что он якобы не встал на учет в правоохранительных органах по месту жительства, передает РЕН ТВ.


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ФОТО: РИА Новости/Артем Житенев
ТЕГИ:ПреступностьФСИН

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