ФСИН опровергла освобождение серийного убийцы Продана из тюрьмы

Осужденного по решению суда передали для отбывания наказания в Молдавию, гражданином которой он являлся, заявили во ФСИН.

Ранее в Сети распространилась информация о выходе 56-летнего Продана на свободу и о том, что он якобы не встал на учет в правоохранительных органах по месту жительства, передает РЕН ТВ.



