«В резервацию»: Названа справедливая участь для «зеленоградского Чикатило»

Он также отметил, что практика показывает - 70% подобных преступников возвращаются к тому, от чего их пытались увести.

Эксперт выразил уверенность в том, что маньяки-убийцы не в силах себя контролировать.

«Они не думают, что несут ответственность за страдания невинных жертв», - подчеркнул Игнатов.

Он также не исключил того, что через некоторое время «зеленоградский Чикатило» вновь начнет убивать.

Ранее стало известно, что «Зеленоградский Чикатило» Гриценко может выйти на свободу после 22 лет тюрьмы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

