«В резервацию»: Названа справедливая участь для «зеленоградского Чикатило»
Криминалист Михаил Игнатов считает, что справедливой участью для серийного убийцы Юрия Гриценко, известного как «зеленоградский Чикатило» стало бы пожизненное пребывание в резервации, сообщает NEWS.ru.
По словам Игнатова, такие люде не должны появляться в нормальном обществе.
«Я всегда говорил, что задача государства — не обеспечить гуманизм к этим нелюдям, а обеспечить безопасность граждан. Такие люди должны всю жизнь жить за большой колючей проволокой», — пояснил криминалист.
Он также отметил, что практика показывает - 70% подобных преступников возвращаются к тому, от чего их пытались увести.
Эксперт выразил уверенность в том, что маньяки-убийцы не в силах себя контролировать.
«Они не думают, что несут ответственность за страдания невинных жертв», - подчеркнул Игнатов.
Он также не исключил того, что через некоторое время «зеленоградский Чикатило» вновь начнет убивать.
Ранее стало известно, что «Зеленоградский Чикатило» Гриценко может выйти на свободу после 22 лет тюрьмы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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