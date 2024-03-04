ФСИН опровергла информацию об обращении Ефремова с ходатайством об УДО

«Информация об обращении осуждённого Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд... с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство колонии №4 направило положительную характеристику в Алексеевский суд, где якобы будет приниматься окончательное решение по УДО.

Смертельное ДТП, за которое актёра отправили в колонию, произошло вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы. Пьяный Ефремов, управлявший автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого впоследствии умер в больнице, напоминает RT.



