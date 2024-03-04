ФСИН опровергла информацию об обращении Ефремова с ходатайством об УДО
Управление ФСИН по Белгородской области опровергло появившуюся в СМИ информацию об обращении актёра Михаила Ефремова с ходатайством об условно-досрочном освобождении.
«Информация об обращении осуждённого Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд... с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство колонии №4 направило положительную характеристику в Алексеевский суд, где якобы будет приниматься окончательное решение по УДО.
Смертельное ДТП, за которое актёра отправили в колонию, произошло вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы. Пьяный Ефремов, управлявший автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого впоследствии умер в больнице, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСИН опровергла информацию об обращении Ефремова с ходатайством об УДО
- РФ провела в качестве координатора встречу ядерной «пятерки» в Саудовской Аравии
- СМИ: Ефремову могут отказать в УДО из-за двух взысканий
- Израиль заставили изменить текст песни для «Евровидения»
- Экс-владельца банка «Югра» Хотина приговорили к девяти годам колонии за растрату
- Минфин сообщил о продлении семейной ипотеки до 2030 года
- Работодатели готовы платить новым сотрудникам почти на 19% больше
- Шольц выступил против экстрадиции Ассанжа в США
- В Киеве отказались вести переговоры с Россией о продлении транзита газа
- ВЦИОМ: Порядка 80% россиян собираются прийти на выборы президента России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru