ФСИН опровергла данные о полном захвате ИК-19

23 августа несколько заключенных захватили в заложники сотрудников ИК-19 во время заседания дисциплинарной комиссии. Захватчиками оказались двое уроженцев Таджикистана, осужденных по статьям о сбыте наркотиков, и двое уроженцев Узбекистана — один также был осужден за сбыт наркотиков, второй — за непреднамеренное убийство во время драки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации колонии. В ходе штурма все четыре захватчика были нейтрализованы. Погибли четверо сотрудников ФСИН, еще четверо госпитализированы. Четверо осужденных, находившихся в заложниках, также пострадали, передает «Радиоточка НСН».