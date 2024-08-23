ФСИН опровергла данные о полном захвате ИК-19

ФСИН опровергла сообщения о полном захвате исправительной колонии №19 под Волгоградом преступниками. Соответствующее заявление распространила ее пресс-служба.

«Сегoдня преступники захватили заложников и заняли однo отдельное пoмещение на территoрии колoнии», — рассказали в службе.

Четыре сотрудника ФСИН погибли при захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом

23 августа несколько заключенных захватили в заложники сотрудников ИК-19 во время заседания дисциплинарной комиссии. Захватчиками оказались двое уроженцев Таджикистана, осужденных по статьям о сбыте наркотиков, и двое уроженцев Узбекистана — один также был осужден за сбыт наркотиков, второй — за непреднамеренное убийство во время драки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации колонии. В ходе штурма все четыре захватчика были нейтрализованы. Погибли четверо сотрудников ФСИН, еще четверо госпитализированы. Четверо осужденных, находившихся в заложниках, также пострадали, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Артем Житенев
ТЕГИ:ЗаложникиТерактНападениеФСИН

Горячие новости

Все новости

партнеры