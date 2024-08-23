Четыре сотрудника ФСИН погибли при захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом
Четыре сотрудника ФСИН погибли при захвате заложников в ИК-19 в Суровикино в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что всего преступники захватили в заложники восемь сотрудников. Четверым из них они нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, в следствие чего трое из них скончались.
Ещё четверо сотрудников оказали сопротивление. Они были госпитализированы, один из них умер в больнице.
«Руководство и личный состав выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при исполнении служебного долга», - заявили во ФСИН.
В ведомстве добавили, что также от действий преступников пострадали четверо осуждённых.
Ранее в Росгвардии заявили, что снайперы нейтрализовали четверых заключённых, взявших в заложники сотрудников ИК-19, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Заключённые ИК-19 в Волгоградской области не поддержали террористов
- Def Leppard анонсировали лайв-альбом
- ВСУ атаковали БПЛА пять сел в Белгородской области
- США ввели санкции против сына министра обороны РФ Андрея Белоусова
- ЦБ РФ рекомендовал оперативно выплачивать возмещение пострадавшим в приграничье
- Четыре сотрудника ФСИН погибли при захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом
- Бочаров заявил, что при освобождении заложников в ИК-19 погибли люди
- Энергоблок Ростовской АЭС отключали от сети из-за дефекта на турбине
- Ubisoft анонсировала новую часть «Героев меча и магии»
- Росгвардия: Спецназ ликвидировал четырех заключенных в ИК-19 под Волгоградом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru