Четыре сотрудника ФСИН погибли при захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом

В сообщении говорится, что всего преступники захватили в заложники восемь сотрудников. Четверым из них они нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, в следствие чего трое из них скончались.

Ещё четверо сотрудников оказали сопротивление. Они были госпитализированы, один из них умер в больнице.

«Руководство и личный состав выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при исполнении служебного долга», - заявили во ФСИН.

В ведомстве добавили, что также от действий преступников пострадали четверо осуждённых.

Ранее в Росгвардии заявили, что снайперы нейтрализовали четверых заключённых, взявших в заложники сотрудников ИК-19, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

