ФСБ заподозрила крымские санатории в незаконном ввозе мигрантов

Сотрудники нескольких санаториев в Крыму подозреваются в организации незаконного въезда иностранцев на территорию России. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

Сообщается, что сотрудники воспользовались своим служебным положением, которое позволяет оформлять документы от имени юридического лица, и изготавливали фиктивные приглашения иностранным гражданам на прохождение лечения в санатории.