ФСБ заподозрила крымские санатории в незаконном ввозе мигрантов

Сотрудники нескольких санаториев в Крыму подозреваются в организации незаконного въезда иностранцев на территорию России. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

Сообщается, что сотрудники воспользовались своим служебным положением, которое позволяет оформлять документы от имени юридического лица, и изготавливали фиктивные приглашения иностранным гражданам на прохождение лечения в санатории.

В России введут режим «контролируемое пребывание» для нелегальных мигрантов

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сотрудники пограничной службы ФСБ предотвратили въезд иностранных граждан в Россию по поддельным документам, раскрыв тем самым целую мошенническую схему в «Шереметьево».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыКрымФСБ
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