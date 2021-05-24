ФСБ заподозрила крымские санатории в незаконном ввозе мигрантов
Сотрудники нескольких санаториев в Крыму подозреваются в организации незаконного въезда иностранцев на территорию России. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.
Сообщается, что сотрудники воспользовались своим служебным положением, которое позволяет оформлять документы от имени юридического лица, и изготавливали фиктивные приглашения иностранным гражданам на прохождение лечения в санатории.
Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сотрудники пограничной службы ФСБ предотвратили въезд иностранных граждан в Россию по поддельным документам, раскрыв тем самым целую мошенническую схему в «Шереметьево».
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