В России введут режим «контролируемое пребывание» для нелегальных мигрантов

Специальный правовой режим «Контролируемое пребывание» будет введен в России для нелегальных мигрантов, вынужденных оставаться на территории страны по тем или иным причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима - "Контролируемое пребывание"», — рассказали в ведомстве.

Новый правовой режим будет применяться в том числе к гражданам других государств, в отношении которых приостановлено исполнение решений о высылке, или же выезд из РФ для них ограничен из-за необходимости исполнения назначенного наказания или участия в судебных разбирательствах.

Кроме того, МВД рассматривает возможность введения такого режима в отношении мигрантов с социально-опасными инфекционными заболеваниями, «которым выданы предписания Роспотребнадзора о соблюдении определенных санитарных правил».

В отношении этой категории иностранцев могут законодательно ввести ряд ограничений, а также внести изменения в административный кодекс в части установления ответственности иностранцев за нарушение режима контролируемого пребывания.

