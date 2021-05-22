В России введут режим «контролируемое пребывание» для нелегальных мигрантов
Специальный правовой режим «Контролируемое пребывание» будет введен в России для нелегальных мигрантов, вынужденных оставаться на территории страны по тем или иным причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
«В качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима - "Контролируемое пребывание"», — рассказали в ведомстве.
Новый правовой режим будет применяться в том числе к гражданам других государств, в отношении которых приостановлено исполнение решений о высылке, или же выезд из РФ для них ограничен из-за необходимости исполнения назначенного наказания или участия в судебных разбирательствах.
Кроме того, МВД рассматривает возможность введения такого режима в отношении мигрантов с социально-опасными инфекционными заболеваниями, «которым выданы предписания Роспотребнадзора о соблюдении определенных санитарных правил».
В отношении этой категории иностранцев могут законодательно ввести ряд ограничений, а также внести изменения в административный кодекс в части установления ответственности иностранцев за нарушение режима контролируемого пребывания.
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