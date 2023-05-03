ФСБ зафиксировала увеличение числа поездок из Литвы и Польши в Россию

С начала года число поездок иностранцев в Россию в целом увеличилось на 17%, отмечается рост активности приезжающих из стран Балтии, передает РБК со ссылкой на данные ФСБ.

Так, количество поездок граждан Евросоюза увеличилось на 11,8%, лидерами в этом направлении стали Литва, Латвия, Финляндия, Эстония и Польша. Отмечается, что поляки увеличили число поездок в Россию на 69%, литовцы – на 42,5%.