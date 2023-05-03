ФСБ зафиксировала увеличение числа поездок из Литвы и Польши в Россию
С начала года число поездок иностранцев в Россию в целом увеличилось на 17%, отмечается рост активности приезжающих из стран Балтии, передает РБК со ссылкой на данные ФСБ.
Так, количество поездок граждан Евросоюза увеличилось на 11,8%, лидерами в этом направлении стали Литва, Латвия, Финляндия, Эстония и Польша. Отмечается, что поляки увеличили число поездок в Россию на 69%, литовцы – на 42,5%.
В апреле сейм Литвы запретил гражданам России приобретать недвижимость в республик. Ранее парламентский комитет по нацбезопасности и обороне предложил лишить россиян права на покупку недвижимости в Литве на свое имя или от имени местных юрлиц, депутаты одобрили ограничения, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
До этого Литва потребовала от Белоруссии 120 млн евро из-за ситуации с мигрантами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru