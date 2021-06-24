ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы
Силовики задержали симферопольца, который собирал информацию о полетах российской военной авиации и передавал ее спецслужбам Украины, сообщили РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.
Россиянин получал информацию с помощью специальных антенн и приемников. Отмечается, что добытые сведения собирались использовать для удара по безопасности РФ.
Гражданина заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (Государственная измена), пишет URA.RU.
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