ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы

Силовики задержали симферопольца, который собирал информацию о полетах российской военной авиации и передавал ее спецслужбам Украины, сообщили РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

В Германии по обвинению в шпионаже арестован российский ученый

Россиянин получал информацию с помощью специальных антенн и приемников. Отмечается, что добытые сведения собирались использовать для удара по безопасности РФ.

Гражданина заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (Государственная измена), пишет URA.RU.

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ФОТО: РИА Новости
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