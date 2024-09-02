ФСБ задержала собиравшего данные о ПВО Крыма для спецслужб Украины жителя Керчи
Сотрудники Федеральной службой безопасности провели операцию по задержанию жителя Керчи по подозрению в передаче украинской стороне сведений о размещении средств противовоздушной обороны в Крыму. Информацию об этом распространил Центр общественных связей ФСБ.
Как уточнили в ЦОС, речь идёт о жители Керчи 2001 года рождения. По данным силового ведомства, он по собственному почину установил контакт с представителями спецслужб Украины. Они поставили ему задачу собирать и передавать данные о местах дислокации на полуострове сил ПВО.
Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», задержанному грозит пожизненный срок лишения свободы. При подозреваемом обнаружены средства связи, где сохранилась переписка с украинским куратором. Она считается ключевой уликой по делу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru