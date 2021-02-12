ФСБ задержала подозреваемых в финансировании террористов в Сибири
Два гражданина Узбекистана задержаны в Томской и Новосибирской областях по делу о финансировании запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», передает ТАСС.
Собеседник издания сообщил, что правоохранительные органы продолжают поиск организаторов финансирования в Сирии.
Отмечается, что задержанные организовали ячейку по сбору средств на нужды боевиков. Сотрудники региональных УФСБ в Сибирском федеральном округе продолжают заниматься оперативной деятельностью в других субъектах.
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