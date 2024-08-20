ФСБ задержала главу управления цифровой трансформации ФСИН

В сообщении говорится, что задержание было проведено сотрудниками ФСБ РФ совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН.

«Возбуждено уголовное дело... проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена служебная проверка», - указали в ведомстве.

Ранее за взятку от настоятеля католического храма в размере почти 20 млн рублей осудили двух бывших сотрудников ФСБ РФ, сообщает RT.

