ФСБ задержала главу управления цифровой трансформации ФСИН

Начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник районной ГАИ в Ростовской области задержан по делу о взятке

В сообщении говорится, что задержание было проведено сотрудниками ФСБ РФ совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН.

«Возбуждено уголовное дело... проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена служебная проверка», - указали в ведомстве.

Ранее за взятку от настоятеля католического храма в размере почти 20 млн рублей осудили двух бывших сотрудников ФСБ РФ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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